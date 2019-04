Ein Frühlingstag in einem Wirtshausgarten auf dem Land. Die Schwester der netten Kellnerin kommt an den Tisch. Sie sammelt Unterschriften, für den Sozialverband VdK, gegen die hohen Pflegekosten. Die Pflegeversicherung reiche nicht, und am Ende müsse die Familie zahlen. Was Unterschriften daran ändern? „Der Staat soll die Kosten übernehmen.“ Auch die SPD sieht das so. Versicherungsprinzip? Schön und gut. Aber wenn es nicht reicht, soll der Staat ran.