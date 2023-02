Ein Symbol staatlicher Selbstherrlichkeit, für einen Staat, der sich in immer mehr Bereiche einmischt – und der das Sparen verlernt hat. Der Blick in den Bundeshaushalt offenbart: Die Zahl der Beschäftigten in den Ministerien ist seit 2013 um 60 Prozent gestiegen, auf 35.000. Ganz oben geht’s los: Gut 25 Prozent mehr Mitarbeiter als 2013 sollen dem Bundespräsidenten Glanz verleihen. Dass das Wirtschaftsministerium jetzt 60 Prozent mehr Leute hat, mag einleuchten, nachdem Robert Habeck im Energiewendechaos kollektiven Burn-out heraufbeschwor. Das Gesundheitsministerium hat Corona genutzt und über 80 Prozent zugelegt, aber warum das Familienministerium? Und warum beschäftigen sich mehr als doppelt so viele Ministeriale wie 2013 mit Entwicklungshilfe?