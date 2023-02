Reimer direkt: Die Legende vom gierigen Vermieter

Dass in Deutschland zu wenig Wohnungen gebaut werden, liegt primär an gestiegenen Zinsen und hohen Baukosten – aber auch daran, dass Mieterhöhungen auf jede Art gedeckelt werden. Die Mietrendite in den begehrten Großstädten, in denen die Grünen bei der Wahl über 30 Prozent holten, liegt zwischen 2,4 und 2,7 Prozent – weit unter der Inflation, nur einen Hauch über Bundesanleihen, die sichere Rendite mit viel weniger Ärger bringen. Wer Mieten stabilisieren will, muss das Angebot ausweiten, Investitionsanreize setzen – und nicht das Gegenteil tun.



