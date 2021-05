Die Juristen setzen auf den starken Staat und zeigen Skepsis gegenüber Wirtschaft und Technologie. Wer sich daran stört, den mag trösten, dass das Urteil auch für andere Felder gelten könnte, auf denen Lasten in die Zukunft verschoben werden. „Freiheitsrechte künftiger Generationen gelten nicht nur beim Klimaschutz“, so der Kölner Ökonom Norbert Tofall. Auch Staatsschulden für soziale Wohltaten heute und zur Finanzierung von Lockdown-Ausfällen werden kommende Generationen zu drastischen Einschränkungen zwingen, ebenso wie inflationierende Notenbankpolitik, die den Zins unten hält, um den wahren Preis der Staatsverschuldung zu verschleiern. Fridays for Future werden dagegen nicht vor Gericht ziehen, aber womöglich findet sich jemand anderes unter 30, der den „angemaßten Primat der Politik“ (Tofall) zurückdrängen will – und klagt.