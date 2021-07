Naturkatastrophen sind das eine Risiko. Das andere sind Systemausfälle – etwa nach Hackerattacken. Die Einschläge kommen näher: In Texas erlangten Netzkriminelle Zugriff auf eine Pipeline, in Schweden legten sie Hunderte Coop-Märkte lahm, in Deutschland Kreisverwaltungen, Krankenhäuser, Unis, Unternehmen. In den schwedischen Supermärkten etwa war nichts mehr zu machen: Schweden hat das Bargeld praktisch abgeschafft, Einkäufe mit Cash sind nicht mehr vorgesehen. Fortschritt? Bargeld kann man auch noch bei System- und Stromausfällen nutzen, um Essen zu kaufen – ein Smartphone und seine Bezahlfunktion sind dann wertlos.