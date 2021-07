Die Produktion ist gedeckelt, Glasenbergs Nachfolger soll bis 2035 Emissionen um 50 Prozent verringern. Chefaufseher, auch ein Signal, wird ein Spezialist für Batteriemetalle. Der Konzern liefert alle Stoffe der Energiewende: Kupfer, Kobalt, Nickel, Zink. Und wenn Glencore sich, so wie einst auf Kohle, auf neue Energie stürzt, könnten sie der größte Produzent von Sonnenstrom werden. Gerade in den unsicheren Ecken der Erde – da kennen sie sich aus.



