„Grau is alle Theorie – entscheidend is auf’m Platz“, das hat Adi Preißler, Rekordtorschütze von Borussia Dortmund, in den Fünfzigerjahren gesagt: In der Verantwortung stehende Politiker wie auch Investoren müssen nicht nur reden, sondern handeln, und zwar mit realen Folgen. Einen Shitstorm loszutreten, eine Onlinedemo für Lockerungsmaßnahmen zu organisieren, eine Bewegung im Internet zu gründen ist leicht – einfacher, als etwa als Landeschef unter Unsicherheit eine Entscheidung zu treffen, die Leben gefährden oder Menschen ruinieren kann. Ähnliches gilt für den Investor: Börsenaufschwung oder Crash lassen sich tausendmal vorhersagen. Kostet nichts, irgendwann bekommt der Prophet recht. Wer aber handelt, riskiert sein Geld. Er kauft womöglich, bevor die Kurse fallen oder – mindestens genauso bitter – verkauft alles, woraufhin die Börse steigt und Mutigere ihr Vermögen vervielfachen. Wie also vorgehen?