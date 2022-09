Vernünftig wäre, an den Erhöhungen festzuhalten, vor allem aber: auch diese Preise möglichst schnell in ein Zertifikate-Handelssystem für CO2 zu überführen. So wie seit 2005 erfolgreich in der Industrie praktiziert: Der Staat legt Obergrenzen für Emissionen fest und teilt Zertifikate zu. Deren Preise können sich frei bilden, jeder Produzent von CO2 kann anhand der Preissignale selbst entscheiden, ob er emittieren oder in Filter und Ersatzlösungen investieren will. Mit Erlösen aus dem Verkauf der Zertifikate kann der Staat Opfern der hohen Energiepreise helfen, seien es nun Verbraucher oder Mittelständler. Bestrebungen, diesen Marktmechanismus auszusetzen, sollte die Politik nicht nachgeben.