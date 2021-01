Weil die Mehrheit der Wähler zur Miete wohnt, hält die Politik dagegen. Das Problem: Marktinterventionen haben Folgen. Bauherrenmodelle entwickeln sich zu Anlegerfallen. Steuerlich subventionierte Einkaufszentren verfallen. Mietpreisbremsen und Mietendeckel reduzieren das Angebot, weil weniger gebaut wird – und Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt werden. Und so gebiert eine Intervention die nächste: Dass Vermieter lieber verkaufen als mit dem Vermieten Verluste zu schreiben, wollen Sozialdemokraten ihnen nicht durchgehen lassen – die Koalition will die Umwandlung jetzt per Gesetz erschweren.