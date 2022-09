Anreize können aber auch in die falsche Richtung gegeben werden. Ein gerade erhöhtes und sechs Monate bedingungsloses Grundeinkommen auch für Menschen, die sich nicht um einen Job bemühen, liefert sicher die falschen Anreize in einem Land, in dem 56 Prozent aufhören würden zu arbeiten, wenn sie es finanziell nicht mehr nötig hätten. Der Anreiz wäre hier umgekehrt zu geben: Niedrigverdiener zu unterstützen, damit ihr Einkommen weit über der Grundsicherung liegt. Zudem darf, wer mehr arbeiten will, nicht durch Steuern demotiviert werden. Beides hilft der Wirtschaft. Denn die braucht, neben günstigerer Energie, dringend engagierte Leute, für einfache und für qualifizierte Jobs.



