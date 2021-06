Vor allem aber: schön geplant, nicht dem Chaos der Märkte ausgeliefert, sondern ordentlich sortiert und verteilt, von umsichtigen Regierungen und ihren Ämtern. Alle freuen sich. Politiker, weil sie Geld verteilen können. Die Finanzindustrie, weil sich vor ihr ein neuer Markt auftut, in dem sie das Geld der Altersvorsorgesparer verdienstvoll unterbringen kann. Und die Kommission, weil sie noch mehr Aufgaben bekommt, und: Geld. Das wird sie „im Namen der EU auf den Finanzmärkten aufnehmen, da sie über eine höhere Bonität als viele Mitgliedstaaten verfügt“. Tatsächlich fragten Investoren am vergangenen Dienstag siebenmal so viel Anleihen nach, wie angeboten wurden. Kein Wunder, verlassen sie sich doch darauf, dass am Ende die potenteste Ökonomie Europas haften wird. Bei gleicher Sicherheit wie bei Bundesanleihen bekommen sie einen höheren Zins. „Die EU mischt den Anleihemarkt kräftig auf“, jubeln Fondsmanager.