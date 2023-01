Der dritte Fehler: Der Bund legt das Geld an und will mit den Überschüssen die Rentenkasse stützen. Damit bekommt er Zugriff auf ein Vehikel, in dem er auch Staatsbeteiligungen wie die Commerzbank abladen oder mit dem er politisch genehme Ziele verfolgen könnte. Besser wäre ein individuelles Modell: Ein Teil des Rentenbeitrags fließt in private oder staatliche Fonds und begründet einen persönlichen Rentenanspruch. Dass die Finanzbranche dies favorisiert, weil sie daran verdienen will, spricht nicht dagegen. Sie muss klare Gebührenvorgaben bekommen, damit sich die Riester-Pleite nicht wiederholt.