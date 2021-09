Herzlos ist nur die staatliche Planwirtschaft: Ihr sind Menschen egal, weil sie individuelle Bedürfnisse negiert, zugunsten des großen Ganzen, das von der herrschenden Kaste definiert wird. Anhänger der Planwirtschaft lernen nicht aus der Geschichte. Sie verkennen die Tatsache, dass Eingriffe in ein komplexes System immer mehr Eingriffe nach sich ziehen, damit es nicht kollabiert, sondern nur schleichend untergeht. Grüne, SPD und Linke haben klargemacht, wo etwa Eingriffe drohen. Denn natürlich werden Heizkosten, Strom- und Spritpreis nach oben schießen, was vor allem die Schwachen belastet. Also wird umverteilt, gedeckelt, besteuert, enteignet – zulasten von Leistungsträgern, Vermietern, Unternehmen. Die werden ausweichen, was neue staatliche Vorschriften nach sich zieht – auf Kosten der Freiheit. Der Klimaschutz liefert so den Vorwand zum Totalumbau der Wirtschaft.