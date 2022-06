Reimer direkt: Verzweifelte Volksbeglücker

Jetzt, nachdem Putins Krieg das deutsche Energiedesaster offengelegt hat, werden die Narrative zusammengeführt: Der Krieg und die rückständige Energiewirtschaft sind schuld an den Preisen, es kursiert die Mär von der fossilen Inflation. Nun überbieten sie sich in Schnellschüssen, um dem Volk sein Los zu erleichtern; möglichst allen, nicht nur denen, die es nötig haben: So regnen dann Tickets, Rabatte, Klimageld, mehr Rente und sanktionsloses Hartz IV aus der Gießkanne. Als gäbe es keine Verschuldung und keine dringenderen Aufgaben.