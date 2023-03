Reimer direkt: Warum ESG der Wirtschaft schadet

Mittelständlern werden schon Kredite verweigert, bloß weil sie auch die Stahlindustrie beliefern. Ihre Banken haben Angst, grüne Punkte zu verlieren. Verfemte Anbieter werden pleite gehen, obwohl ihre Produkte nachgefragt werden. Sie werden dann in Asien produziert, nicht nachhaltig. Hier aber investieren Unternehmen nicht in Prozesse, die Geld bringen, sondern die politisch erwünschten. Der Preis – der Knappheit signalisiert und Angebot und Nachfrage ausgleicht – verliert an Bedeutung. Ressourcen werden fehlgeleitet, es drohen die Probleme jeder Art von Planwirtschaft.