Abou-Chaker im Altenheim oder beim Bund – das hätte was. Ist aber alles unpopulär. Deshalb die einhellige Kritik der Politiker, von Friedrich Merz bis Saskia Esken. Sie fürchten die Strafe an der Wahlurne, vor allem durch die Generation Hochkonjunktur und deren Eltern. „Dienst“ und „Pflicht“ klingt uncool, nach Sekundärtugenden von gestern. Warum eigentlich? Die Gründer der israelischen Start-ups etwa haben oft Armeehintergrund, viele nutzen dort entwickelte Technologie. Und, ganz im Ernst: Bei der Bedienung moderner Waffensysteme wie der jetzt von AKK geforderten Kampfdrohnen haben Computerspieler echt Vorteile. Zehn Jahre „Call of Duty“ wären dann doch noch zu etwas gut gewesen.



Mehr zum Thema:

Der Bundeswehr mangelt es offenbar nicht an Geld. Unveröffentlichte Dokumente zur gescheiterten Privatisierung der Werkstätten zeigen ein System von Verschwendung und Verantwortungslosigkeit. Lesen Sie die Geschichte hier.