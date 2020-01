Reimer direkt: Wenn schon Subventionen, dann bitte andere!

Nein, das ist keine Ente: In Mecklenburg sollen Hunderte Nandus zur Jagd freigegeben werden. Eine neue Vogelart, aber kein Zeichen für eine intakte Natur. Die Pampa-Strauße fressen Raps, der für Biodiesel angebaut wird. Sie sind kein Ersatz für das, was an Vielfalt auf den Feldern verloren gegangen ist. Vögel, Insekten, Kleinsäuger: weniger Arten, weniger Exemplare. Die Schuld dafür den Bauern zuzuschieben ist unfair. Politik und Verbraucher zwingen sie in eine immer stärker industrialisierte Landwirtschaft mit immer größeren und immer öderen Flächen. Bauern stellen jetzt im Land grüne Kreuze auf.