WirtschaftsWoche: Herr Klingholz, was ist ein urbanes Dorf? Klingt zunächst mal nach einem Widerspruch in sich.

Reiner Klingholz: In urbanen Dörfern leben ehemalige Städter, die einen Teil ihres Lebensstils mit aufs Land genommen haben. Viele sind digitale Nomaden, die mit ihren Laptops in Brandenburg genauso gut arbeiten können wie etwa in Berlin-Kreuzberg. In diesen Gemeinschaftswohnprojekten sind die Angebote von den Getränken in den Cafés bis zur Kinderbetreuung recht ähnlich wie etwa in Berliner Vierteln wie Prenzlauer Berg oder Friedrichshain.