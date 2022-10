Reiner Priggen „Alles ist viel zu umständlich und vieles wird blockiert“

Interview von Cordula Tutt 13. Oktober 2022

Grüne: Wer gestaltet, muss Kompromisse machen. Der Kompromiss bei der Braunkohle ist sehr gut. Bild: imago images Bild:

Am Wochenende treffen sich die Grünen zum Bundesparteitag. Klimaschützer stören sich an zu viel Regierungspragmatismus in Berlin und auch in Nordrhein-Westfalen. Reiner Priggen, der grüne Doyen in NRW, hält dagegen.