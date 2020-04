Reisen Außenminister Maas: Keine „normale Urlaubssaison“ in diesem Sommer möglich

In Deutschland gilt eine weltweite Reisewarnung für Touristen bis zum 3. Mai. Ende April werde entschieden, wie es damit weitergehe, sagte der Außenminister. Entwicklungsminister Gerd Müller hält Sommerurlaub auch außerhalb Deutschlands für möglich. „Urlaub in Deutschland kann in diesem Sommer wieder möglich sein“, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag). „Ich glaube auch, dass es in der Mittelmeer-Region eine Chance dazu gibt - einschließlich in Nordafrika.“