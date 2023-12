Rekord bei Rüstungsexport Mehr Realpolitik statt Haltungsnoten

Dass in dem von Robert Habeck geführten Bundeswirtschaftsministerium 2023 Militärausfuhren im Wert von fast zwölf Milliarden Euro genehmigt wurden, schmerzt die beiden Parteien um so mehr, als der Anstieg von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nicht einzig und allein mit der stärkeren Unterstützung der Ukraine erklärt werden kann. Denn auch die Lieferungen nach Israel und in den arabischen Raum haben deutlich zugenommen.