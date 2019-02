Rekordhoch Deutschland sucht fast 1,5 Millionen Arbeitskräfte

„Auch der Arbeitsmarktausblick ist weiter positiv“, sagte Kubis. „Bei einem saisonbereinigten Rückgang der Arbeitslosigkeit steigt die Anspannung am Arbeitsmarkt aus betrieblicher Sicht dadurch weiter an. Erstmals kommen auf 150 Arbeitslose rund 100 offene Stellen.“ Ein Jahr davor gab es noch gut doppelt so viele Arbeitslose wie unbesetzte Arbeitsplätze.