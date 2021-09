Rekordspende an die Grünen 1,25 Millionen aus Holland: Was den Millionär zur Spende bewegte

WirtschaftsWoche: Herr Schuurman, warum spenden Sie die Rekordsumme von 1,25 Millionen Euro an die Grünen, obwohl Sie als Niederländer in Deutschland gar nicht einmal wählen können?

Steven Schuurman: Ich mache mir große Sorgen über die Geschwindigkeit und Intensität des Klimawandels. Welche Folge er hat, hat Deutschland mit der Flutkatastrophe im Juli erlebt, in den USA brachte der Hurrikan vergangene Woche große Zerstörung, in Kalifornien brennen die Wälder, auch hier in den Niederlanden erleben wir immer wieder Fluten. Die Beispiele zeigen, dass die Klimakrise keine Grenzen kennt – und globale Antworten braucht. Ich kann mit meinen finanziellen Möglichkeiten einen Beitrag dazu leisten. Deshalb unterstütze ich Parteien in meiner Heimat, aber auch außerhalb.