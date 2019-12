Rekordstrafen für Datenschutzverstöße Droht nun die DSGVO-Bußgeldwelle?

Laut Oberbeck ist beispielsweise in vielen Fällen ungeklärt, auf welche Rechtsgrundlage bestimmte Datenverarbeitungen gestützt werden können, aber auch die Frage des Trackings auf Websites. Zudem seien Fragestellungen zur Datensicherheit in den meisten Fällen noch Auslegungssache: „Im Gesetz ist natürlich keine exakte Anweisung zu finden, wie man beispielsweise am Telefon mit Kundendaten umgehen soll. Dort ist vielmehr abstrakt beschrieben, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen.“ Wie diese Maßnahmen konkret umgesetzt werden, müssten die Unternehmen selbst entscheiden, was viele überfordere. „Letztendlich kommt es darauf an, wie die Behörden den Einzelfall bewerten. Selbst wenn bestimmte Vorkehrungen branchenüblich sind, können die Behörden eine andere Meinung vertreten“, sagt Oberbeck. Ob die Praxis der DSGVO wirklich entspricht, müsse in solchen Fällen gerichtlich geprüft werden.