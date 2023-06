Rekordsubvention für US-Chiphersteller Darum ist der Intel-Deal eine Milchmädchen-Rechnung

So will Intel in Magdeburg bisher gar nicht die High-End-Chips bauen, die von der Industrie so dringend gebraucht werden. Und selbst wenn doch, „werden die Chips ja dahin verkauft, wo die höchsten Preise dafür erzielt werden können – und nicht dahin, wo die höchsten Subventionen geflossen sind“, warnt der Ökonom Stefan Kooths, Vizepräsident am Kieler Institut für Weltwirtschaft, im Interview mit der Wirtschaftswoche.