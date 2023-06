Rekordsubventionen für Intel „Ich habe sehr große Zweifel, dass die Milliarden für Intel eine gute Investition für Deutschland sind“

Der deutsche Chiphersteller Infineon dürfte sich ärgern, dass er nicht höhere Subventionen für seinen neuen Standort in Dresden herausgeholt hat. Gehen Sie davon aus, dass der taiwanesische Hersteller TSMC in seinen laufenden Verhandlungen für einen möglichen Standort in Dresden die Forderungen jetzt noch erhöht?

Das ist Spekulation, aber herunterschrauben werden sie ihre Forderungen nach der Intel-Zusage sicher nicht. Umso dringende müssen wir den Subventionsgeist wieder in die Flasche bringen, weil das sonst ausufert.