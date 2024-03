Religion Reformweg der Kirche laut Erzbischof Koch „nicht zu Ende”

28. März 2024 | Quelle: dpa

Der Reformprozess gefährde nicht die Einheit der Kirche, so Berlins Erzbischof Heiner Koch. Bild: Bild: dpa

Berlins Erzbischof Heiner Koch sieht den Weg vorsichtiger Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland trotz Kritik aus Rom nicht in Gefahr. „Ich bin fest davon überzeugt, dass der Synodale Weg nicht zu Ende ist”, sagte Koch im Interview der dpa.