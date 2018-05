Renate Künast: Grüne blasen zum Kampf gegen Algorithmen

Nachteile für die Wirtschaft sieht Künast nicht. Im Gegenteil, Rechtssicherheit biete die nötige Planungssicherheit für Unternehmen wie Verbraucher. Wichtig sei, so die Grünen-Politikerin, Digitalisierung so zu gestalten, dass alle profitierten. Technik sei eben nicht neutral und Algorithmen seien menschengemacht, betonte sie. Nötig seien daher Normen nach ethischen Prinzipien. „Wenn wir hier keine Regeln setzen, weichen wir sie am Ende auch noch in der analogen Welt auf.“