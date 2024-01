Rente 2024: Diese Neuerungen gibt es bei der Rente

Wer mindestens 35 Jahre versichert war, kann ab 63 Jahren in Altersrente gehen - allerdings mit Abschlägen von 0,3 Prozent je Monat, den die Rente vor dem regulären Rentenalter in Anspruch genommen wird. Mit dem schrittweisen Anstieg des regulären Rentenalters bis 2031 auf 67 Jahre steigt auch der Abschlag bei frühestmöglicher Inanspruchnahme dieser Rente. Für Versicherte des Jahrgangs 1961 beträgt der Abschlag bei einem frühestmöglichen Rentenbeginn mit 63 Jahren 12,6 Prozent. Für Versicherte des Jahrgangs 1960 lag der Abschlag noch bei maximal 12 Prozent.



