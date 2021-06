Rente ab 68 In der Rentenpolitik bricht jetzt die große Zeit der Boomer an

Immerhin: Dass man mit so einer Lage umgehen kann, haben frühere Bundesregierungen bewiesen. Die Lehren? Erstens: Lasten werden fair auf alle verteilt. Rentner, Arbeitnehmer und Steuerzahler müssen jeweils ihren Beitrag leisten. Zweitens: ein starker Arbeitsmarkt hilft immer. Und drittens: der gesetzlichen Rente vieles, aber nicht alles zutrauen.



