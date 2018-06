Rente: Arbeitgeberverband gegen höheres Renteneintrittsalter

Die Rentenkommission der Bundesregierung soll Möglichkeiten zur Sicherung der Rente nach 2025 aufzeigen und kündigte nach ihrer ersten Sitzung einen Abschlussbericht für März 2020 an. Bis dahin sollen Beratungen mit verschiedenen Interessengruppen geführt werden. Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU), selbst Mitglied der Kommission und zuvor Gesundheitsminister, provozierte Widerspruch der SPD mit seiner vom BDA unterstützen Forderung, ein höheres Rentenalter nicht als Tabu auszuschließen. Hintergrund ist, dass es künftig deutlich weniger Beitragszahler, aber mehr Rentner und längere Rentenbezugszeiten geben dürfte. Denn in den kommenden Jahren geht die Generation der Babyboomer schrittweise in Rente, während zugleich die Menschen immer älter werden.