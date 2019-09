Rente: Arbeitsminister Heil zu Kompromissen bei Grundrente bereit

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich zu Kompromissen bei der Grundrente offen gezeigt. Er sei bereit, über die Zielgenauigkeit seines Vorschlags zu reden, sagte Heil bei der Beratung des Arbeits- und Sozialetats am Freitag im Bundestag. „Wir werden Kompromisse finden müssen.“ In den nächsten Wochen werde in der Koalition darüber verhandelt.