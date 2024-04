Rente „Es ist eine Gemeinheit, jungen Leuten einzureden, sie profitierten vom neuen Rentenpaket“

WirtschaftsWoche: Herr Werding, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will in einem zweiten Rentenpaket das Rentenniveau für die kommenden 15 Jahre bei 48 Prozent festschreiben. Das treibt die Beitragssätze in die Höhe, von derzeit 18,6 Prozent auf bis zu 21,3 Prozent Ende der Dreißigerjahre, so die Prognose. Trotzdem behauptet Heil, es profitierten auch die Jüngeren von seiner Reform. Verstehen Sie das?

Martin Werding: Ich verstehe, was Herr Heil politisch beabsichtigt. Aber es ist eine Gemeinheit, jungen Leuten einzureden, sie profitierten davon. Denn die Kosten werden völlig einseitig bei jüngeren Menschen und ihren Arbeitgebern abgeladen – mit deutlich steigenden Beitragssätzen. Zumal in Zeiten angespannter Bundeshaushalte, wenn in Frage steht, inwiefern der Rentenzuschuss aus Steuermitteln stabil gehalten oder gesteigert werden kann oder sogar zusammengestrichen wird.