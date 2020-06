Rente, Steuer, Lkw Was sich zum 1. Juli ändert

Rente

Trotz Wirtschaftskrise in Folge der Coronapandemie steigen die Bezüge der 21 Millionen Rentner in Deutschland ab Juli erneut an. Die jährliche Rentenanpassung bringt im Westen ein Plus von 3,45 und im Osten von 4,2 Prozent. Die sogenannte Standardrente steigt damit nach Angaben der Bundesregierung auf 1538,55 Euro im Westen (plus 51,37 Euro) sowie 1495,35 Euro im Osten (plus 60,30 Euro).

Bild: dpa