Renten-Reform Wirtschaftsweise Schnitzer kritisiert Renten-Pläne: „Belasten die junge Generation“

Die Bundesregierung hatte zuvor angekündigt, einen Teil der Renten künftig auch mit Hilfe des Kapitalmarktes finanzieren zu wollen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte zudem mitgeteilt, dass er statt auf eine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters über 67 hinaus auf flexiblere Übergänge in den Ruhestand setzen will. Mit finanziellen Anreizen soll zudem ein freiwilliges längeres Arbeiten im Alter gefördert werden. Konkrete Vorschläge werde es im Sommer geben, kündigte Heil an.



Lesen Sie auch: Was Sie 2024 über die Frührente wissen sollten