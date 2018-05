Rentenabschläge: IG Metall setzt mit neuem Tarifvertrag ein Signal gegen die Rente mit 67

Derzeit wird dieser Schritt Arbeitnehmern dadurch vergällt, dass ihnen der Rentenanspruch für jeden Monat, den sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze ausscheiden, um 0,3 Prozent gekürzt wird. Die Altersgrenze liegt aktuell bei 65 Jahren und sechs Monaten. Wer also früher in Rente gehen will und beispielsweise mit 63-einhalb Jahren das Berufsleben hinter sich lässt, muss lebenslang eine Kürzung um 7,2 Prozent in Kauf nehmen.