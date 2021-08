Renteneintrittsalter Welche Berufsgruppe am wenigsten von einer Rente ab 68 hätte

Geringverdienende Menschen, die in körperlich und psychisch belastenden Berufen arbeiten, seien im Alter deutlich schlechter gestellt als Menschen mit höheren Einkommen in weniger belastenden Berufen, schlussfolgerte Verena Bentele bei der Vorstellung der Studie. Werde das Renteneintrittsalter erhöht, benachteilige das Geringverdiener gleich doppelt: Zum einen bekämen sie deutlich geringere Renten, zum anderen bezogen sie diese aufgrund ihrer geringeren Lebenserwartung erheblich kürzer. „Wir brauchen eine Rentenversicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen: Arbeiter, Angestellte, Selbstständige und eben auch Politiker und Beamte“, sagt die VdK-Präsidentin. Nur so ließe sich auf Dauer die gesetzliche Rentenversicherung stabilisieren und die soziale Spaltung bekämpfen.

Untersucht hatte das DIW den Einfluss von beruflichen Faktoren auf die durchschnittliche Lebenserwartung ab 65. Dabei lag der Fokus auf systematischen Unterschieden nach Einkommen, Stellung im Beruf und gesundheitlichen berufsbezogenen Belastungen für Männer und Frauen.