Rentenpläne der großen Koalition So heikel ist die neue „Respektrente“

Martin Werding ist Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum.



Diskussionen über die Grundrente, die im Koalitionsvertrag angekündigt wird und nun „Respektrente“ (so Arbeitsminister Hubertus Heil) heißt, kranken an denselben Problemen wie all ihre Vorläufer. Dies sind die „solidarische Lebensleistungsrente“, die in der vergangenen Legislaturperiode am Ende unerledigt geblieben ist, und noch ältere Pläne zu einer „Zuschussrente“ bei der CDU, zur „Solidarrente“ der SPD oder zur „Garantierente“ der Grünen. Alle diese Konzepte blieben vage.