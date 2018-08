Rentenpolitik: Scholz wehrt sich gegen Kritik an seinem Renten-Vorstoß

Hamburg, BerlinBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seinen Vorstoß zur langfristigen Stabilisierung des Rentenniveaus gegen Kritik verteidigt. „Mir ist wichtig klarzumachen, dass ich eine Zielstellung habe, die ich auch umsetzen will und hinter der die allermeisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auch stehen“, sagte Scholz am Freitag nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus den deutschsprachigen europäischen Ländern in Hamburg.