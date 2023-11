Rentenreform Die Rente ist ein Feld für Illusionskünstler

Das Renteneintrittsalter, so der Vorschlag der Ökonomen, soll an die Lebenserwartung gekoppelt werden, eine Aktienrente eingeführt und ausgebaut und Rentenerhöhungen künftig nicht mehr an die Lohnzuwächse, sondern an die Inflation gekoppelt werden. Gutverdiener sollen zudem mit einem Teil ihrer Ansprüche ärmere Rentner unterstützen.

Hart oder nicht? Machbar oder nicht? Ein Irrweg oder ein Durchbruch?