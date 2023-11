Rentenversicherung Die Rente ist stabil. Bis jetzt jedenfalls

Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland dürfen sich auf deutlich mehr Geld ab dem kommenden Juli freuen. Alexander Gunkel, Vorsitzende des Bundesvorstandes, sagte am Mittwoch, er rechne bei den Renten 2024 mit einem Plus von 3,5 Prozent im kommenden Jahr. Grund dafür seien die im Schnitt gestiegenen Löhne.