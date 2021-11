Resturlaub bei Kündigung Das sind Ihre Urlaubsansprüche bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Wie viele Urlaubstage einem Arbeitnehmer in Deutschland zur Verfügung stehen, entscheiden Arbeitgeber individuell. Es gilt allerdings: Der gesetzliche Urlaubsanspruch laut Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) liegt bei einer Fünftagewoche bei 20 und einer Sechstagewoche bei 24 Urlaubstagen im Jahr. Dieser Mindestanspruch steht Beschäftigten in jedem Fall zu. Die genaue Anzahl an Tagen ist im Tarif- oder Arbeitsvertrag festgehalten und kann durchaus höher sein als der gesetzlich festgelegte Anspruch. Solange das Arbeitsverhältnis besteht, können die Urlaubstage geltend gemacht werden.