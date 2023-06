Rezession: Baubranche stark von Kurzarbeit betroffen

Die Zahl der Kurzarbeitenden steigt ungeachtet der wirtschaftlichen Flaute in Deutschland kaum. Sie lag im Mai bei 144.000, nach 140.000 im Februar, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seinen vierteljährlichen Berechungen auf Grundlage eigener Konjunkturumfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. „Die Kurzarbeit spielt in der aktuellen wirtschaftlichen Schwächephase keine bedeutende Rolle“, sagte Ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link. Der Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten verharrte bei 0,4 Prozent.