Rezession Kommt die Nullrunde für Deutschland?

Gewerkschaftler widersprechen der Losung vehement. „Dauerhafte Nullrunden schaden der Wirtschaft und können daher keine akzeptable, tarifpolitische Lösung sein“, entgegnet beispielsweise Knut Giesler, Chef der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. „Das German Job Wunder gibt es nur, weil wir uns in den vergangenen Jahren nicht allein auf den Export verlassen haben, sondern auch eine starke Binnenkonjunktur hatten.“ Deswegen sei zu deren Stützung kurzfristig die von der Bundesregierung beschlossene Aufstockung der Kurzarbeit unglaublich wichtig, „langfristig muss es jedoch auch wieder vernünftige Entgeltsteigerungen geben, um den Binnenmarkt zu stabilisieren“.



Unterstützung für diese Position bekommt Giesler aus dem Lager gewerkschaftsnaher Wirtschaftswissenschaftler. Alexander Herzog-Stein hat gerade für das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) einen Report zur Arbeits- und Lohnstückkostenentwicklung vorgelegt. „Es wäre verheerend für die zukünftige Entwicklung, wenn mit einer nicht gerechtfertigten Bezugnahme auf eine scheinbare Gefährdung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit und dem Appell des Maßhaltens der Weg in die Austerität und in dauerhaft schwaches Lohnwachstum gewählt würde“, sagt Herzog-Stein.



Ein weiteres Argument: Der Lohnkostenanstieg 2019 in Höhe von 3,3 Prozent sei erstmals seit sieben Jahren wieder etwas höher ausgefallen als der gesamtwirtschaftliche Verteilungsspielraum von 2,6 Prozent. Allerdings: Im europäischen Vergleich rangieren die deutschen Lohnstückkosten eher am oberen Ende. Bei lahmender Produktivität kann das zum Problem werden für die Wettbewerbsfähigkeit.