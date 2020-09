Richtungsweisender Parteitag der FDP Lindner kann es nicht

Was nach purer Wahlmechanik klingt, ist in Wahrheit eine eminent politische Frage. Denn selbst wenn der Wiedereinzug ins Parlament gelänge, so wäre die FDP-Fraktion doch mit einem rapiden Abstieg ihres Status konfrontiert. Im aktuellen Bundestag verfügt die FDP nicht nur über einen höheren Stimmenanteil als die Linke, sondern auch als die Grünen. Ihre Stellung als führende nicht angebräunte Oppositionspartei sichert der FDP bis heute eine relativ prominente Präsenz in den Medien, gerade auch in den TV-Nachrichten. Wer mit knapp über fünf Prozent nur noch das hinterste Rad am Oppositionswagen ist, verkommt zur politischen Randerscheinung.