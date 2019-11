Riester-Rente Adenauer-Stiftung und VZBV plädieren für neue Altersvorsorge

Zwei Beispiele für die Rendite eines Standardfonds liefert die Studie: Wer heute 45 Jahre monatlich 100 Euro etwa in eine Riester-Rente mit Kapitalgarantien einzahle, könne mit vielleicht 300 Euro rechnen. Wer künftig für die verpflichtende Extrarente spare, könne nach 45 Jahren mit monatlich 571 Euro kalkulieren. Und wer auch in der Auszahlphase zulasse, dass Geld in Aktien investiert wird, dem winke eine (schwankende)Summe von monatlich im Schnitt 675 Euro.