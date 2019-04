Risiko für die Wirtschaft Wetterexperten warnen: „Die Dürre des Jahres 2018 könnte sich wiederholen“

Damit einher geht eine hohe Waldbrandgefahr. In vielen Regionen Deutschlands herrscht bereits die höchste Warnstufe. Das Umweltministerium in Brandenburg rief am Dienstag nun auch flächendeckend für das Bundesland die Stufe 5 aus. Der Waldbrandgefahren-Index des Deutschen Wetterdienstes markierte darüber hinaus den Süden Mecklenburg-Vorpommerns, das nördliche Sachsen, den Osten Sachsen-Anhalts sowie die Region um das niedersächsische Celle als sehr stark gefährdet. Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, hält die deutschen Feuerwehren zwar grundsätzlich für gut gerüstet gegen Waldbrände. Er forderte in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch) mehr Löschhubschrauber für die Brandbekämpfung. „Das ist ein vielfach praktiziertes Verfahren, scheitert aber manchmal an der Zahl der verfügbaren Hubschrauber“, sagte Ziebs. Da die größten Wasserbehälter nur von Helikoptern der Bundeswehr vom Typ CH-53 geflogen werden könnten, so Ziebs, „müsste die Bundeswehr ein paar mehr Hubschrauber vorhalten.“