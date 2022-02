Robert Habeck auf der „Europe 2022“: „Hier spricht die Marktwirtschaft“

Also: Ist Habeck in erster Linie Klimaschutz- und dann irgendwann vielleicht auch mal Wirtschaftsminister? Er selbst findet: keineswegs. Der vermeintliche Widerspruch sei doch in Wahrheit gar keiner, entgegnet der Grüne. Beides zusammenzubringen, Wirtschaft und Nachhaltigkeit, sei „die vornehmste Aufgabe“ in seinem Amt, sagte Habeck im Gespräch mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli bei der Konferenz „Europe 2022“, die die WirtschaftsWoche gemeinsam mit Handelsblatt, Die Zeit und Tagesspiegel organisiert.