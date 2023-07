Robert Habeck auf Start-up-Reise: Rezession und Raketen

2018 gründeten drei Studenten der TU München die Firma, heute zählt sie 350 Mitarbeiter und hat bereits mehr als 300 Millionen Euro Investorenkapital angezogen. Noch in diesem Jahr wollen sie ihre erste Rakete in den Orbit schießen. Raumfahrt in Europa ist bisher eine rein staatliche Angelegenheit, aber Isar Aerospace will das ändern – mit Hightech made in Germany.