Robert Habeck besucht Bayern „Wir brauchen keine Einheitsquote für alle“

In Bayern existiert dennoch die so genannte 10H-Regel. Sie besagt, dass der Abstand eines Windrads zur nächsten Wohnbebauung das Zehnfache seiner Höhe betragen muss. Wird sie zur Disposition gestellt?

Ich bin für konkrete Ausnahmen von 10H, beispielsweise dort, wo sich die Kommunen und Regionale Planungsverbände schon auf Vorranggebiete für die Windkraft geeinigt haben. Für mich steht in jedem Fall im Vordergrund, die Bürger beim Windenergieausbau mitzunehmen. Ich plädiere unabhängig von Abstandregeln dafür, den in Bayern eingeschlagenen Weg weiterzugehen und Kommunen, die ihren Beitrag zur Energiewende leisten wollen, mit entsprechenden Anreizen zu unterstützen. Dies betrifft im Übrigen dann nicht nur den Bau von neuen Windrädern sondern auch neue Fotovoltaikanlagen. Die Bürger und Kommunen vor Ort müssen die Hauptnutznießer von Erneuerbaren Energien sein, dann gehen sie den Weg auch mit.



